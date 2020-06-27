تعرف على موعد استئناف تصوير مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين

السبت 27/يونيو/2020 - 08:55 م
مي عز الدين
مي عز الدين
مصطفى فكيه
يستعد المخرج ابراهيم فخر، لاستئناف تصوير مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين، وذلك بعد تحضير بعض الترتيبات لينطلق التصوير في منتصف شهر يوليو المقبل.

حيث صورت مي عدة مشاهد من المسلسل وتم وقف التصوير بسبب ضيق الوقت وبهذا الشكل خرج المسلسل من السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ذكر أن أخر أعمال مى عز الدين الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة" وعرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

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مي عز الدين مسلسل خيط حرير الفنانة مي عز الدين

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