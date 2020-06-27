فيفي عبده تحتفل بوصولها لسبعة مليون متابع على "إنستجرام"

السبت 27/يونيو/2020 - 08:55 م
فيفي عبده
فيفي عبده
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة فيفي عبده، علي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت صورة لها منذ قليل وظهرت فيفي مرتدية فستان باللون الأخضر وعلقت قائلة :النهاردة وصلت سبعة مليون متابع علي الانستجرام ، أنا سعيدة جدا بالحب والدعم ده ، والفضل لربنا ثم ليكم يا اجمل ناس في الدنيا ، بحبكم من كل قلبي ، خمسة مواه.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، على شاشة قناة "أم بي سي مصر"

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