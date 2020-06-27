هاني رمزي يوجه رسالة تفائل لجمهوره

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شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره فرحة فك الحظر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





حيث قام "رمزي" بنشر صورة له وعلق عليها قائلاَ:" انتهى الحظر يا رب الأيام الجاية تبق وردي".



يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

