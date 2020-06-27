أحمد موسى: بيان إثيوبيا حول سد النهضة "مشكوك فيه" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البيان الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة مشكوك فيه ومراوغ، حيث إنه تضمن الحديث عن البدء في ملء السد خلال أسبوعين.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت: "نصل للحل الذي نريده بالتوقيع وليس بالكلام".





وأكد الإعلامي أنه يجب على المواطن المصري أن يجهز لأي شئ، لأن التفاوض جاري من 2011 دون نتيجة، لافتا إلى أن مصر في حاجة إلى زيادة حصتها الأساسية من المياه لأن عدد السكان في ازدياد.









كان قد أدلى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.