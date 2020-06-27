ندى صبري تهنئ محمد صلاح بحصوله على لقب الدوري الإنجليزي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة التونسية هند صبري علي تهنئة فخر العرب محمد صلاح بعد حصول فريقه علي لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بعد غياب 30 عاما ، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

وعلقت قائلة : مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي .

وتابعت قائله : تمنياتي بالتوفيق الدائم ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة.

وتوج فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح بطلا للدورى الإنجليزى رسميا بعد غياب 30 عاما، حيث جاء تتويج رفاق الفرعون المصرى باللقب عقب خسارة منافسة مانشستر سيتى أمام تشيلسى أول أمس، الخميس، بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة 31 من البريميرليج.

من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى، لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربي الجديد هو درامي كوميدي، تقوم من خلاله النجمة هند صبري بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، في خريف 2020.

كما حصلت هند صيري علي عليه جائزة أفضل ممثلة عربية عن فيلم "نورا تحلم" والفيلم من تأليف وإخراج هند بو جمعة،وإنتاج بورباغندا عماد مرزوق، وهو من بطولة هند صبري، وحكيم بو مسعودي وجمال ساسي وسيف ظريف.

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