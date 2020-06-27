مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

السبت 27/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية أن عواد قد يرحل عن صفوف الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي خلال هذا الموسم ولتلقيه العديد من العروض الخليجية الضخمة.

ونفى أحد المقربين من محمد عواد كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أن عواد سعيد في صفوف الزمالك وليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركته الفترة الماضية ولن يرحل قبل نهاية عقده مع الفريق.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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