بإطلالة مثيرة سوداء.. أحدث ظهور لباسكال مشعلاني

السبت 27/يونيو/2020 - 08:49 م
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
ولاء عبد الناصر
تحرص المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشرت باسكال مشعلاني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على فستان أسود قصير بسيط.



يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله لكن أبوابه مفتوحه.

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