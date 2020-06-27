موسى: مصر والسودان مش تحت رحمة البرلمان الأثيوبي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:28 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتعامل بميدأ حسن النية في ملف سد النهضة وتريد التوصل إلى اتفاق سلمي ودبلوماسي.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن حق مصر المائي في نهر النيل منذ آلاف السنين وسيمتد لآلاف السنين.

وأردف أحمد موسى، أن مصر لن تفرط في حقها بمياه النيل ومصر ليس لديها أهم من هذا الموضوع، مردفا "موضوع ليبيا كده كده خلصان".

واستنكر أحمد موسى عدم قيام أثيوبيا بتفعيل الاتفاقية الموقعة مع مصر والسودان بحجة أن البرلمان الأثيوبي لم يوقع عليها، مشيرا إلى أن أي اتفاقية تصبح واجبة النفاذ صباح اليوم التالي لتوقيعها.

وأكد أحمد موسى أنه لا يمكن أن يكون شعبي مصر والسودان تحت رحمة البرلمان الأثيوبي.

كان قد أدلى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، بالعديد من التصريحات حول مستقبل المفاوضات المتعثرة للسد النهضة.
ونستعرض معكم" أبرز تصريحات وزير الري، والتي جاءت كما يلي:

مصر أكبر دولة جافة في العالم وتعتمد على النيل بنسبة 97%.

تعامل الدولة مع ملف سد النهضة يأتي من منظور الأمن القومي المصري.

مصر وصلت لحلول فنية قدمتها لإثيوبيا لتوفير الكهرباء من السد دون الإضرار بحصتنا من المياه.

إثيوبيا لم ترد على موقفها في حالة حدوث جفاف طبيعي أثناء الملء.

الوصول لاتفاق أمر يريح الجميع، وأمر جيد لإثيوبيا من حيث التعاون والاتفاق والتواصل.

كل يوم يمر يكون فارق مع مصر من حيث تغير الخطط والتعامل مع ملء السد.

ملء سد النهضة يمثل جفاف صناعي لمصر.

أي كمية مياه يملأها السد تعني تقليل الكمية في مصر.

توصلنا لحلول فنية توصل إثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف توليد 80% من الطاقة الكهربية للسد، واتفقنا على السيناريوهات الخاصة بذلك.

مصر تريد من إثيوبيا أن تدعمها وقت الجفاف، وهو الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر.

سنعود للتفاوض عندما يكون هناك نية للاتفاق، وأدوات تحكم الاتفاق.

علاقة مصر بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي.

مصر لديها مخاوف حقيقة كونها تعتمد على نهر النيل.

الجانب الفني لا يزال في طور المفاوضات.

تم الاتفاق خلال مفاوضات مع إثيوبيا على جوانب يتم تغيرها في الجلسة التالية.

الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق يكيفية الدعم وقت الجفاف.

لابد من وجود إرادة سياسية للنقاط التي سيتم الاتفاق.

معركة سد النهضة معركة النفس الطويل.

على المدى القريب أو البعيد يجب أن يكون هناك تقارب وود وحسن جوار وتنمية.​

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