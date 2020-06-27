والد الشهيد الرائد عمرو صلاح: تلقينا خبر إعدام المسماري بـ"فرحة"

عقب المهندس صلاح الدين عفيفي، والد الرائد عمر صلاح، على إعدام "المسماري" العقل المدبر لحادث الواحات الإرهابي، قائلًا: "تلقيت خبر إعدامه براحة شديدة وارتياح، وكل زوجة والد شهيد ارتاحوا اليوم؛ لإعدام هذا المجرم الخائن، والفرحة الكبرى ستكون بإخلاء مصر من الإرهابيين".





وتابع "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هذا المجرم كان يجب أن يعدم في ميدان عام، معقبًا: "مصر مش بتسيب حق ولادها أبدًا".





كان قد نُفذ صباح اليوم السبت، حكم الإعدام على الإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادث الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر 2017.





ونشرت وزارة الدفاع، فيديو يوضح تفاصيل الحكم بإعدام الإرهابي الليبي عبد الرحيم المسماري، وهو المتهم الرئيسي في حادث الواحات تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.





في سياق آخر، قالت السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الإفريقية المصغرة بالأمس نجحت في إعادة جميع أطراف أزمة سد النهضة إلى التفاوض مرى أخرى، وهذا ما كنت ترفضه أديس أبابا خلال المرحلة الماضية، خلاف أن مصر حصلت على تعهد بعدم القيام بأي أجراء أحادي إلا بعد الوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة.





وتابع "بسيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أزمة سد النهضة خلال الفترة الماضية كانت تسير وفق اتفاق إعلان المبادئ الذي يتضمن اللجوء إلى لجنة دولية محايدة للتأكد من سلامة سد النهضة، ولكن الجانب الإثيوبي رفض هذا الأمر، وأستمر في المراوغة.







