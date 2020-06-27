موسى: "أردوغان أبو غواصة تايهة" تريند يحتل السوشيال ميديا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ 6 يونيو الجاري لم تصدر تركيا أي بيان رسمي عن فقدان غواصات في مياه البحر المتوسط، ليتحول أردوغان بذلك إلى مادة للسخرية على مدار الأيام الأربعة الماضية.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن أردوغان احتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج "أردوغان أبو غواصة تايهة".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى أنه على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت تحول هاشتاج "أردوغان أبو غواصة تايهة" إلى قائمة التريند بعدما فقدت غواصة تركية في مياه البحر المتوسط ثم تم إرسال غواصة أخرى للعثور عليها وتم التشويش عليها وتم فقدانها هي الأخرى.





وكان قد شارك هاشتاج "أردوغان أبو غواصه تايهة" قائمة الأكثر تداولًا بموقع تويتر، وذلك بعد فقدان تركيا الاتصال بغواصتين تابعتين لبحرية البلاد أمام السواحل الليبية، ما أثار الضحك والسخرية من قبل المغردين الذى نشروا الكوميك والتعليقات الضاحكة.





وانطلقت الكوميك والتغريدات الساخرة عبر الهاشتاج، حيث كتب أحد المغردين: "هم غواصات قردوخان نزلوا البحر ولا نزلوا الغسالة مع الشربات اللي بتضيع"، وكتب آخر: "هي الغواصات اللي تاهت في البحر دي بتاعتك يا رجب ؟!"، وكتب حسين:"غواصه تايهة تايهة يا ولاد الحلال علمها أحمر احمر ابو نجمة وهلال".





ويأتي ذلك بينما يواصل النظام التركى عملية نقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى دعمًا لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وهو ما يدفع نحو تجدد الاقتتال وتصعيد العنف في البلاد رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار والدخول في عملية تفاوضية لنزع فتيل الأزمة ووضع خارطة طريق للحل.





وأشارت مصادر ليبية إلى جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا لإعادة استئناف النفط مقابل حل الميليشيات المسلحة وتطبيق مبدأ الشفافية على كافة مصروفات الدولة الليبية وتحجيم دور محافظ مصرف ليبيا المركزى في طرابلس – انتهت ولايته قانونيا – الصديق الكبير.