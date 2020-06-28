بعد توجيهات البابا.. كنائس مصر بين الإغلاق والفتح التدريجي

اتخذت الكنائس المصرية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مستوى الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر، عدة قرارات بخصوص فتح أبواب الكنائس، خاصة بعد اجتماع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس صباح اليوم، فمنها من علق الصلوات والقداسات والاجتماعات بعد توجيهات البابا، ومنها من فتحت أبوابها مع أخذ العديد من الإجراءات الاحترازية.





- إيبارشية أسيوط تفتح أبوابها:

قرر الأنبا يؤانس فتح كنائس إيبارشية أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس أمام المُصليين، وذلك بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وأكدت الإيبارشية فى بيانها الصادر يوم السبت، عودة صلوات القداسات اليومية ماعدا يومي الأحد والجمعة طبقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بنسبة حضور 25 فردًا من المُصليين.





- كنائس المنيا تغلق أبوابها وتعلق القداسات:

وجاء قرار كنائس إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، باستمرار غلق أبواب الكنائس، حيث قررت تعليق القداسات والاجتماعات حتى منتصف يوليو على أن يعاد تقييم الأمر حينها.





وأكدت الإيبارشية في بيان لها، على أهمية تركيز جهودها في الفترة القادمة على الاهتمام بمرضى فيروس كورونا وعمل حملات لتطهير والتوعية في كل المناطق التابعة للكنائس، مع التأكد من جاهزية الكنائس من حيث التعقيم والمباني وإجراءات استقبال المصلين.





- إيبارشية طما والشرقية والعاشر من رمضان تغلق أبوابها:

في غضون ذلك، قررت إيبارشية طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وإيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان تأجيل فتح أبواب كنائسهما وتعليق كافة الصلوات والطقوس حتى منتصف يوليو المقبل ولحين إشعار آخر.





- إيبارشية البحيرة تعلق الصلوات:

كما قرر الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة والخمس مدن الغربية، غلق أبواب كنائس الإيبارشية وتعليق كافة الصلوات بها، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.





- المجمع المقدس يؤجل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية حتى منتصف يوليو