حلمي النمنم: الإخوان ضد أي فكرة وطنية والبنا اختراع المخابرات البريطانية (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان أساتذة في الغباء السياسي وخيانة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الاخوان كانوا ضد أي فكرة وطنية؛ لأن نشأتهم وزعيمهم حسن البنا كانت اختراع المخابرات البريطاني.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الإخوان نشأوا على خلفية انهيار الخلافة العثمانية 1924 وهدفهم كان عودة الخلافة العثمانية ولذا يعملون خدم في بلاط أردوغان.

وأكد وزير الثقافة الأسبق أن الإخوان في بداية حكمهم سعوا لأخونة الدولة ودخلوا في عداء مع الشعب المصري ما مهد الطريق لقيام ثورة 30 يونيو.
   

وأوضح حلمي النمنم، أن ثورة 30 يونيو شهدت خروج الملايين ضد هذه الجماعة الإرهابية من أجل استعادة الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو تؤكد أنه ليس في الإسلام السياسي معتدل ومتطرف.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن الإسلام السياسي فكرة متطرفة، لافتا إلى أن سقوط الجماعة في مصر يعني سقوطها في مصر بالكامل.

وأردف النمنم، أي احتلال يحتاج لطابور خامس والإسلام السياسي فكرة للخيانة والعمالة وهو الطابور الخامس في المنطقة العربية بالكامل لكل محتل ومستعمر.

واستطرد، القوى الاستعمارية ذهبت إلى ليبيا وسوريا في ركاب الإسلام السياسي، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو حمت مصر من مصير ليبيا، لأن الإخوان سعوا لتفكيك المؤسسات الوطنية، وكذلك تطبيق فكرة الحرس الثوري الإيراني في مصر.

وأشار إلى أنه في حال فشل 30 يونيو كانت المشانق ستعلق والسجون تفتح ويوضع فيها قيادات القوات المسلحة، مشيرا إلى أن مكتب الإرشاد بالجماعة كان يشهد صراعا خلال حكم مرسي لكونه المرشح الاحتياطي للرئاسة ودفعوه للصدام مع الشعب حتى يكون منبوذا ومن ثم الإطاحة به ليأتي خيرت الشاطر.

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