بوروسيا دورتموند يعلن رحيل أشرف حكيمي

السبت 27/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

أعلن ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند، رحيل المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار للفريق الألماني عن النادي هذا الصيف.

 

وقبل انطلاق مباراة دورتموند أمام هوفنهايم في الدوري الألماني، قال تسورك لقناة (سكاي) اليوم السبت :" في هذا الأسبوع حدث تطور آخر، فمن المرجح أن يكون المبلغ الذي يجري الحديث عنه، أعلى".

 

وتابع تسورك، حديثه عن المدافع الأيمن القادم من ريال مدريد بنظام الإعارة منذ 2018:" أعتقد أنه ربما أيضا هناك رغبة لدى ريال مدريد في استرداد قيمة لاعبه في أي وقت، وعلينا أن ندرك أيضا: إننا لا نريد ذلك، لكن لا نقدر عليه ودائما ما كنا نأمل في الاحتفاظ بأشرف لدينا بطريقة أخرى وبتركيبة مختلفة".

 

وحسب معلومات لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، فإن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب، وقالت المجلة إن ريال مدريد وإنتر ميلان توصلا إلى هذا السعر بعد مفاوضات.

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