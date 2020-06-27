أيتن عامر ترد على يوسف الشريف: "أنت حر ما لم تضر"

السبت 27/يونيو/2020 - 08:48 م
أيتن عامر
أيتن عامر
روان هيثم
نشرت الفنانة أيتن عامر معلقة على ما تراوج بعد لقاء الفنان يوسف الشريف مع الاعلامي رامي رضوان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتبت أيتن عامر قائلة: "بصراحة متدايقتش خالص من انترفيو يوسف الشريف، وبصراحة مش فاهمة الدوشة دي كلها ليه".

وتابعت: "أنت حر ما لم تضر.. بس كده، ومعتقدتش أنه ضر حد بمعتقداته أو قناعاته.. شابوة يا عّم”، وانهالت العديد من التعليقات من متابعي آيتن تؤيد رأيها".

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مشاركتها في موسم دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية".

وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجي.

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