أحمد حسن راؤول يرد على تصريحات يوسف الشريف: "القابض على دينه.. كالقابض على جمرة من نار''

السبت 27/يونيو/2020 - 08:47 م
أحمد حسن راؤول
أحمد حسن راؤول
روان هيثم
نشرت المؤلف أحمد حسن راؤول معلقًا على ما تراوج بعد لقاء الفنان يوسف الشريف مع الاعلامي رامي رضوان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن راؤول قائلاً: "عندي ناس للأسف مع حقوق "المثليين" وضد ان يوسف الشريف حاطط بنود في عقده انه ما يعملش مشاهد اسفاف ..
احنا في زمن الفتنة".

وتابع: "خدوا بالكم في ملايين بتتدفع لشركات وفنانين وصحفيين عشان يروجوا لده
"القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار" .. ربنا يحفظنا .. حافظوا على ولادكم".

يذكر أن أخر أعمال راؤول الوطنية كانت اغنية نقطة نظام التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة دعما للظروف الحالية وقام بغناءها اطفال كرسالة للأهالي والمواطنين.

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