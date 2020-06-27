المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق إيرادات قوية خلال خمس سنوات

السبت 27/يونيو/2020 - 07:40 م
يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية
يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية
محمد عصام

أعلنت  الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،  عن أنها نجحت في تحقيق إيرادات  قوبة من يوليو 2016 حتى يونيو 2020  من خلال العديد من الاستثمارات التى نفذتها خلال هذه الفترة.

 

وأوضحت الهيئة في بيانها " 5 سنوات تنمية .. استثمار" الذي أصدرته بمناسبة مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والذي شهد في عهده إصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015، أن إيرادات الهيئة خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو 2020 تنوعت بين إيرادت بقيمة 567 مليون جنيه نظير تسويات أراضي منطقة العين السخنة مع المستثمرين، وإيرادات بقيمة 9.4 مليار جنيه من تشغيل وإدارة الموانئ الست التابعة لها، وإيرادات بقيمة 816 مليون جنيه من الاستثمارات في الأوراق المالية، كما حققت  إيرادات متنوعة بقيمة 577.1 مليار جنيه.

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 وأشارت الهيئة إلى أنه خلال 5 سنوات الماضية تم تشغيل أول مركز تدريب بالمنطقة الأقتصادية باستثمارات ٢٢ مليون يورو، حيث تم إنشاء أول مركز تدريب مهني وفني بالمنطقة االقتصادية بالعين السخنة "الأكاديمية المصرية  الألمانية للتدريب التقني" باستثمارات تفوق 22 مليون يورو والذي تم إنشاؤه من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والممثلة بالوكال الألمانية للتعاون الدولي، مع المنطقة االقتصادية لقناة السويس،وسيقوم المركز بتوفير التدريب ألكثر من 500,5 شاب مصري مابين مهندس وفني على مدارتقدمة

 

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