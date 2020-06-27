مدرب سيلتا فيجو: فريقنا قدم مباراة بطولية أمام برشلونة وقام بعمل عظيم

السبت 27/يونيو/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

عبر أوسكار جارسيا المدير الفني لسيلتافيجو عن سعادته الكبيرة عقب تعادل فريقه اليوم أمام برشلونة بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

وعطل سيلتافيجو فريق برشلونة بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ليواصل نتائجة الجيدة في الفترة الأخيرة.

 

قال جارسيا عقب نهاية المباراة :"كنا على بعد لقطة من الفوز وحزينون لعدم تمكن نوليتو من تسجيلها".

 

وأضاف :"استحقينا الانتصار اليوم ، فريقي قدم مباراة بطولية بعمل عظيم".

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