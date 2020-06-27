المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك تؤيد قرار المملكة بشأن حج هذا العام

السبت 27/يونيو/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أيدت المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك، اليوم السبت، قرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدودة جداً من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة من مختلف الجنسيات في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن القرار دليل على اهتمام المملكة بصحة وسلامة الحجاج وسعيها الدائم لكل ما فيه الخير لقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في بيان تلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من رئيس العلماء المفتي العام في دولة البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش قال فيه: يشرفني أن أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين  باسمي وباسم مسلمي البوسنة والهرسك بخالص الشكر وعظيم الامتنان على اهتمام المملكة بصحة حجاج بيت الله الحرام، وخاصة في زمن جائحة كورونا كوفيد 19.

وأكد البيان أن المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك كانت على الدوام تثق ثقة تامة بسلطات المملكة العربية السعودية وبمساعيها لضمان أمن وكرامة حجاج بيت الله وزوار الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابع الشيخ حسين كفازوفيتش: انطلاقا من إدراكنا لأمر الله سبحانه وتعالى بتوفير الأمن في بيت الله الحرام وتطهيره، ومن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنقل بين البلاد في زمن انتشار الأوبئة، واتباعا للقواعد الشرعية التي تقضي بدفع الضرر عن المسلمين، فإننا نؤيد قرار حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود وأن يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

واختتم رئيس العلماء المفتي العام في دولة البوسنة والهرسك البيان بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بالصحة والعافية وأن يبارك في جهودهما ويوفقهما لمزيد من الخير وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم .

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