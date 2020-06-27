برلماني: الإخوان خططوا لإنشاء إقليم في منطقة سيناء

السبت 27/يونيو/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن الإخوان خططوا لإنشاء إقليم في منطقة سيناء ومعها محافظات بورسعيد والسويس، لا يتم فرض رقابة أو سيطرة عليها من جانب الجهات الرسمية.

وأضاف "ابو حامد"ـ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الإخوان طالبوا أن يسيطر محمد مرسي على المنطقة المراد إنشاءها في سيناء عندما كان رئيس الجمهورية.

وأشار النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلى أن إنشاء الوطن البديل للأخوة الفلسطينيين في سيناء كان مقابل حصولهم على الحكم واستمرارها فيه، مع السماح لتركيا السيطرة على الثروات المصرية في البحر المتوسط.

وكشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن الإخوان كانوا سينكلون بقيادات الدولة التي اكتشفت أمرهم.

وفي وقت سابق، نشر تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية، تقريرا يكشف عن تحركات تنظيم الإخوان في ألمانيا، من خلال "خلايا تعمل على تدمير الديمقراطية"، بصورة سرية، محذرا من أن خطرهم قد يكون أكثر من ذلك الذي يمثله تنظيم داعش.

وجاء في التقرير الذي نشره تلفزيون "بي أر"، أنه بالرغم من أنه لا توجد انتماءات رسمية لـتنظيم الإخوان في ألمانيا، فإن خبراء دستوريين حذروا من تزايد عدد أتباع التنظيم، ومن وجود خلايا سرية تعمل ضد الديمقراطية.

ونقل التقرير عن الخبراء، تحذيرهم من أن تنظيم الإخوان "يحاول التسلل إلى المجتمعات الغربية وإنشاء دول إسلامية، وأنه يمكن أن يكون أكثر خطورة من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش، لأن عناصره يتدخلون في الحياة العامة تحت ستار الديمقراطية".

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو عبارة عن وكالة أمن محلية في ألمانيا، لمحطة "إس دبليو آر"، إن هناك الآن أكثر من ألف تابع للإخوان في البلاد، معتبر أن هناك "اتجاها متزايدا بشكل واضح".

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عددا مكونا من 3 أرقام، للمؤسسات والمساجد التي تم تخصيصها للتنظيم، بحسب المكتب الاتحادي، الذي أوضح أنه من الصعب تحديد الإمكانيات الدقيقة للإخوان في ألمانيا بسبب "مقاربتهم السرية".

وكشف التقرير تفاصيل عن "الخلايا السرية" التي يشكلها تنظيم الإخوان، لتسهل عمل عناصره وتجذب مزيدا من التابعين، والتي تعرف بـ"الأسر".

وأكد "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" في ولاية شمال الراين وستفاليا، وجود ما يعرف بـ "خلايا الأسرة" في أوروبا الغربية، لتوفر روابط إقليمية بين عناصر الإخوان "لضمان تماسك التنظيم".

وبحسب الدوائر الأمنية، فإن هذه الخلايا تستخدم في ألمانيا لتدريب الأعضاء سرا، ونشر الفكر المتطرف لتنظيم الإخوان.

وتطرق المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بافاريا، إلى تاريخ تنظيم الإخوان وعمله السري، لافتا إلى أن دخوله مجال السياسة، كما حدث في مصر، اتسم بـ"سمات واضحة لنظام الحكم الشمولي، إذ لا يتم ضمان سيادة الشعب ولا مبادئ الحرية والمساواة الإنسانية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محمد ابو حامد جماعة الاخوان الاخوان

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 7 ساعات

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ أقل من ساعة

هاني الناظر يكشف خط الدفاع الأول لمنع الإصابة بكورونا

منذ 37 دقيقة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

موقع ألماني: الإخوان المسلمون أخطر من داعش والقاعدة

"الاستخبارات الألمانية": الإخوان أخطر من داعش والقاعدة

حسين خضر: الاستخبارات الألمانية تعتبر "الإخوان" أخطر من داعش

بعد رصد تحركات إخوانية مشبوهة.. صحوة ألمانية تحاصر إرهاب تركيا

ضابط بـ"الأمن الوطني": حركة حماس نفذت سيناريو اقتحام السجون في فلسطين ومصر

لماذا قسم "الإخوان" العالم إلى 7 مناطق ؟

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!