عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو





تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة بنبرة حزن عقب تعادل فريقه أمام سيلتافيجو بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال سيتين عقب نهاية المباراة :"سيطرنا على المباراة ورتمها، تحركاتنا بأهداف سيلتا هي من أثرت بنا".





وأضاف :"سيطرنا على المباراة ولكن افتقدنا للفعالية أمام المرمى، وهدف سيلتافيجو الثاني قتل حماس اللاعبين".





وزاد :"تراجع اللاعبين للخلف هو أمر غير طبيعي وليس معتاد في برشلونه ، هذا الأمر تسبب بهدف السلتا الثاني".





وأكمل :"افتقدنا للشراسة لتحويل السيطرة الكاملة لأهداف ، بالشوط الأول كنا نستطيع إنهاء المباراة".





ورد المدرب الإسباني حول خسارة فريقه للقب الليجا عقب التعادل في مباراة اليوم قائلا :"علينا الفوز بكل مبارياتنا وإنتظار ريال مدريد".





وواصل :"لن نسلم الليجا بكل تأكيد سنحاول بالاستمرار بإضافة النقاط والضغط".





وحول سبب عدم الدفع بجريزمان كأساسيا وإشراكه كبديل قال :" لا نقرر حسب المبلغ التي تدم دفعه من أجل التعاقد مع اللاعب ، نقرر حسب ماهو أفضل للفريق.



