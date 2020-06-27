في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب غضب محمد عبد الوهاب من محرم فؤاد

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تحل اليوم ذكرى وفاة صوت النيل المطرب الكبير محرم فؤاد، أحد أهم مطربي الزمن الجميل، وأحبه الجمهور كثيرًا.



في بداية المشوار الفني له شارك "محرم" في بطولة فيلم "حسن ونعيمة" مع السندريلا سعاد حسني، وكانت أيضًا أولى افلامها السينمائية.



لم يحدث ترشيح أي مطرب كما أشيع عن ترشيحات لعدد من المطربين مثل ماهر العطار، وعبد الحليم حافظ،



كان الاتفاق من البداية مع محرم فؤاد، في مكتب موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، اشترط محرم أن تكون أغاني الفيلم من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، والألحان للموسيقار محمد الموجي.



الشئ الذي أغضب عبد الوهاب كثيرًا وتسأل كيف يقوم مطرب صاعد بوضع شروطه على الموسيقار الكبير.



وتعاقد محرم فؤاد، على الفيلم وحقق نجاحًا كبيرًا للثنائي هو وسعاد حسني، في بداية طريقهم وكان تميمة الحظ لهم.