تعرف على الثنائي الأتعس في الأهلي بتجديد عقد فايلر





تمكن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الساعات القليلة الماضية من التوصل إلى اتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتجديد عقده لمدة موسمين قادمين.





وينتظر فقط المارد الأحمر وصول فايلر من سويسرا عقب انتهاء إجازته ليقوم بالاتفاق على بعض البنود مع إدارة النادي ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي عن الصفقة.





ويعتبر أتعس ثنائي في القلعة الحمراء بقرار تجديد عقد رينيه فايلر هما صالح جمعة ووليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.





وكان صالح وأزارو قد أجلوا قرارهم بالرحيل عن صفوف الأهلي أو البقاء حتى يروا ماذا سيحدث بشأن فايلر ففي حالة تجديد عقده سيرحلا عن الفريق.





وكان رينيه فايلر قد طالب إدارة النادي الأهلي ببيع صالح جمعة ووليد أزارو في نهاية الموسم الجاري مؤكدا لهم أنه ليس في حاجة لخدماتهم الفترة المقبلة.





وسيبدأ أزارو وصالح جمعة في دراسة العروض المقدمة لهم في الفترة الأخيرة ليختاروا النادي الأنسب لهم لخوض تجربة جديدة معه في الموسم المقبل.



