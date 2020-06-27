كلوب يعلن موقفه من انضمام سانشو إلى ليفربول

السبت 27/يونيو/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الفائز لتوه بالدوري الإنجليزي، عن موقفه من انتقال جادون سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى النادي الإنجليزي هذا الصيف.

 

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، قال كلوب اليوم السبت: " لا اعتقد أن مثل هذا الانتقال يمكن أن يتم هذا الصيف"، مشيرا إلى أن كثيرا الأشياء في خطط الأندية لا يزال غير مؤكد.

 

وأضاف كلوب أنه في حال انتقل لاعب خط الهجوم/20عاما/ من ناديه، فسيكون في هذه الحالة " أكثر المتفاجئين".

 

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه إلى جانب ليفربول، هناك أندية أوروبية كبرى مهتمة بضم سانشو، وبينها مانشستر يونايتد.

 

يشار إلى أن سانشو يعد واحدا من أفضل الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم حيث أحرز 17 هدفا كما كانت له 17 تمريرة أسفرت عن إحراز أهداف.

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ أقل من ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يكشف خط الدفاع الأول لمنع الإصابة بكورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو

منذ 19 دقيقة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 5 ساعات

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

01:24 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

عاجل- أول تعليق من مدرب برشلونة عقب التعادل أمام سيلتا فيجو

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!