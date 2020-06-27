إنجي علاء تعلق على تصريح يوسف الشريف فيما يخص المشاهد الساخنة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الكاتبة إنجي علاء صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إنجي علاء قائلة: "في اخبار كتير عن يوسف متداولة متحرفة بس بزيادة شوية يوسف اتكلم عن المشاهد الساخنة واعرف فنانين كتير تانيين مش بيحبوا يعملوها.. ايه اللي جاب ملامسة النساء للموضوع، أوفر أوي بصراحة!!".


قصة "النهاية"

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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