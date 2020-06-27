الاتحاد الأفريقي: تم حل 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:12 م
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي
الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي
وكالات

أعلن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، اليوم السبت، حل أكثر من 90% من القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بـ"الحوار".

وأشار "فكي" إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك، أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة"، مشيراً إلى أنه تم "الاتفاق على بدء مفاوضات برعاية أفريقية لحل أزمة سد النهضة".

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن الاتحاد الأفريقى أنه سيعقد اجتماع عاجل بمقره فى عاصمة أثيوبيا أديس أبابا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛لبحث تطورات ملف سد النهضة والنقاط الخلافية بين الثلاث دول.

وكان يرأس الاجتماع رئيس جنوب افريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى سيرسيل رامافوزا، بمشاركة مكتب الاتحاد الحالى المكون من "مصر ومالى والكونغو الديمقراطية وكينيا بالاضافة لرئيس وزراء السودان وإثيوبيا".

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