أمريكا.. فلوريدا تسجل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بوباء كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر

أعلنت السلطات المحلية بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، عن تسجيل 9585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات بالولاية إلى مستوى 132545.

وأشارت السلطات المحلية بالولاية إلى أن هذه الزيادة تمثل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بالفيروس في فلوريدا وتشير إلى استمرار الانتشار المتسارع للمرض، لافتة إلى ارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في فلوريدا بواقع 24 حالة جديدة ليصل إلى مستوى 3390.

وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,985 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,407 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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