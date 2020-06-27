عاصي الحلاني يغازل جمهوره بصورة من داخل منزله

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يحرص النجم اللبناني عاصي الحلاني، التفاعل من حين لأخر جمهوره بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



حيث نشر الحلاني منذ قليل صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق علي الصورة قائلا : كن راقيا بفكرك ، كتابتك ، بأفعالك وأخلاقك ، ستجذب إليك قلوب الناس وإن كانوا لا يعرفون عنك شيئا .



الجدير ذكره أن الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.