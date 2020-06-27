ماهر فرغلي: الإخوان تطلق على الإرهابي المسماري "أسد الصحراء"

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت في نعي الإرهابي عبد الرحيم المسماري الذي تم إعدامه اليوم وأطلقوا عليه "أسد الصحراء".





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه لولا القبض على هشام عشماوي وعبد الرحيم المسماري وإعدامهما كان تنظيم القاعدة عاد إلى مصر عبر الخلية التي كان يقودها هشام عشماوي وعبد الرحيم المسماري تحت اسم "ردع الطغاة".





وكشف ماهر فرغلي، أن عبد الرحيم المسماري لم يكن من القيادات الإرهابية ولكنه كان عضو منفذ خطير وتم تضليله من جانب قيادات ما زالت حتى الآن على قيد الحياة، وذلك ظهر متماسكا في اللقاء التلفزيوني رغم قتله العشرات من الأبرياء.





وأضاف الباحث في شئون الجامعات الإرهابية أن أمن واستقرار ليبيا لا يتجزأ عن أمن واستقرار مصر كاشفا عن سرقة 2 مليون قطعة سلاح وتوزيعها على المليشيات المسلحة الأمر الذي يهدد أمن شمال إفريقيا وليس مصر فقط.





كانت قد كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن الإجماع العربي والدولي ضد ما يقوم به أردوغان ونظامه في ليبيا، من أجل سرقة ثروات الدولة الليبية، لمصالحه الشخصية، ولحساب التنظيمات الإرهابية، من أجل السيطرة على أماكن النفط، ضمن مخططه التوسعي في المنطقة.





وأضاف التقرير أن هناك رفضا كبيرا مما يقوم به أردوغان، وتدخلاته المستمرة في ليبيا، وتهديد استقرارها وأمنها القومى، والسعى لتقسيم الدولة الليبية، وهو ما رفضته الجامعة العربية، وذلك لاستمرار الدولة التركية في تسليح الجامعات الإرهابية هناك.





وتابع التقرير أن هناك جهودا تقودها مصر، من أجل الحفاظ على الدولة الليبية واستقرار أمنها، وعدم ترك الفرصة للجماعات الإرهابية التواجد في ليبيا، بدعم من تركيا ونظام أردوغان الإرهابى.



