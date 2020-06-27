ماهر فرغلي: الإخوان تطلق على الإرهابي المسماري "أسد الصحراء"
السبت 27/يونيو/2020 - 07:25 م
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت في نعي الإرهابي عبد الرحيم المسماري الذي تم إعدامه اليوم وأطلقوا عليه "أسد الصحراء".
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه لولا القبض على هشام عشماوي وعبد الرحيم المسماري وإعدامهما كان تنظيم القاعدة عاد إلى مصر عبر الخلية التي كان يقودها هشام عشماوي وعبد الرحيم المسماري تحت اسم "ردع الطغاة".
وكشف ماهر فرغلي، أن عبد الرحيم المسماري لم يكن من القيادات الإرهابية ولكنه كان عضو منفذ خطير وتم تضليله من جانب قيادات ما زالت حتى الآن على قيد الحياة، وذلك ظهر متماسكا في اللقاء التلفزيوني رغم قتله العشرات من الأبرياء.
وأضاف الباحث في شئون الجامعات الإرهابية أن أمن واستقرار ليبيا لا يتجزأ عن أمن واستقرار مصر كاشفا عن سرقة 2 مليون قطعة سلاح وتوزيعها على المليشيات المسلحة الأمر الذي يهدد أمن شمال إفريقيا وليس مصر فقط.
كانت قد كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن الإجماع العربي والدولي ضد ما يقوم به أردوغان ونظامه في ليبيا، من أجل سرقة ثروات الدولة الليبية، لمصالحه الشخصية، ولحساب التنظيمات الإرهابية، من أجل السيطرة على أماكن النفط، ضمن مخططه التوسعي في المنطقة.
وأضاف التقرير أن هناك رفضا كبيرا مما يقوم به أردوغان، وتدخلاته المستمرة في ليبيا، وتهديد استقرارها وأمنها القومى، والسعى لتقسيم الدولة الليبية، وهو ما رفضته الجامعة العربية، وذلك لاستمرار الدولة التركية في تسليح الجامعات الإرهابية هناك.
وتابع التقرير أن هناك جهودا تقودها مصر، من أجل الحفاظ على الدولة الليبية واستقرار أمنها، وعدم ترك الفرصة للجماعات الإرهابية التواجد في ليبيا، بدعم من تركيا ونظام أردوغان الإرهابى.
وأعلنت وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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