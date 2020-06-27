أول رد من ياسمين عبدالعزيز بعد شائعة حملها

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تحتوي علي دراسه فكاهيه تخص الحياة الزوجية وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وكانت الدراسه كالتالي :"إن لم يزد وزنك فأنتي مع الشخص الخطأ" وذلك محاوله منها لمداعبه جمهورها ونشر روحه الفكاهه، ولتبرر لهم زياده وزنها إذا زاد بعد الجواز.



وقامت الفنانه ياسمين عبد العزيز بعمل منشن لزوجها الفنان أحمد العوضي لتشاركه هذه الدراسه الهامه، وتشاركه الضحك.



وشاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل و" نحب تاني ليه" في السباق الرمضاني مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.







شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



