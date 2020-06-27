أهداف مباراة - سيلتا فيجو 2 × 2 برشلونة

السبت 27/يونيو/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بالايدوس، في الجولة الـ32 لليجا.


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