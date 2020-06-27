الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - سيلتا فيجو 2 × 2 برشلونة السبت 27/يونيو/2020 - 07:15 م محمد مرعي Advertisements حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بالايدوس، في الجولة الـ32 لليجا. أخبار تهمك عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه منذ نصف ساعة صفقة الـ 35 مليون جنيه.. الزمالك في مأزق بسبب خليفة طارق حامد منذ ساعة عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك منذ حوالي 19 ساعة بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا منذ حوالي 10 ساعة فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات منذ حوالي 7 ساعات مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك منذ ساعتين و 36 دقيقة غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك منذ حوالي 8 ساعات "الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها منذ حوالي 9 ساعات إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة منذ حوالي 4 ساعات تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري منذ 35 دقيقة المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر منذ ساعة و نصف عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ ساعة و نصف بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية منذ حوالي 3 ساعات أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري منذ حوالي 5 ساعات تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر منذ حوالي 17 ساعة