"التنمية المحلية": توقف جميع وسائل النقل العام ابتداء من الساعة الثانية عشر منتصف الليل

السبت 27/يونيو/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بحلول الساعة 12 صباحا لن يتم تسيير وسائل النقل العام ومترو الأنفاق والقطارات. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سيارات النقل الخاصة مثل الميكروباص تعمل بشكل طبيعي على مدار ساعات اليوم.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الميكروباصات والتاكسيات وخدمة أوبر وكريم مستمرة على مدار 24 ساعة في اليوم، كما يتم التنقل بالسيارة الخاصة على مدار اليوم.
   

وأشار إلى أن المحال التجارية تغلق الساعة التاسعة مساءا والكافيهات والمطاعم تغلق الساعة العاشرة مساءا، موضحا أن من يخالف قرارات الغلق سيتم سحب رخصة مدير المكان ووقف نشاط المنشأة مع غلقها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الأندية ومراكز الشباب تعمل على تطهير وتعقيم منشآتها حتى يتم إعادتها للعمل بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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