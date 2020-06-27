في ذكرى وفاته.. حقيقة زواج محرم فؤاد 7 مرات

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تحل اليوم ذكرى رحيل صوت النيل المطرب الكبير محرم فؤاد، واحد من أشهر مطربي الزمن الجميل، يتميز بقوة صوته وكثافة موسيقية عالية، ظهر كوجه سينمائي جديد مع السندريلا سعاد حسني، في فيلم "حسن ونعيمة".



ظهرت العديد من الشائعات التي تناولت حياة "محرم" ومنها قصة زواجه 7 مرات، وهو ما نفاه نجله.



وقال طارق في احدى اللقاءات التليفزيونية: " أن والدي محرم فؤاد، لم يتزوج 7 مرات كم ذكرت العديد من المواقع ولكن الصحيح أنه تزوج 4 مرات".



وتابع: " كانت أول زوجاته الفنانة الراحلة تحية كاريوكان وكان عمره حوالي عشرون عامًا ولم يدم الزواج طويًلا، ثم تزوج من والدتي السيدة ماجدة بيضون، وهي لبنانية الأصل".



وأضاف: "أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنانة عايدة رياض، وأخيرًا تزوج من المذيعة منى هلال".



ومن الجدير بالذكر أن المطرب محرم فؤاد، اصيب بمشاكل بالكلي ادت الي تأخر حالته ليرحل في 27 من شهر يونيو عام 2002.