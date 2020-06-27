رانيا فريد شوقي تطمئن جمهورها على شقيقتها بعد إصابتها بفيرس كورونا

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أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن شفاء شقيقتها "عبير" من فيروس كرونا، فنشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور لكي تخبر الجمهور عن حالة شقيقتها.



فكتبت رانيا فريد شوقي :"إحنا ملتزمين أهو.. أختى حبيبة قلبى ربنا ما يحرمنى منك أبدًا.. لك الحمد والشكر يارب على شفائها وربنا يشفى كل مريض".





وجاء ذلك بعدما نشرت "عبير" شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي منشور في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم 9 يونيو الجاري، تخبر الجميع عن إصابتها بفيروس كورونا .





فكتبت "عبير" شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي :"حت ميعاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم، اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع الـsanitaizer أدامه، الذوق وداني في داهية، كورونا كورونا، الحمد لله".