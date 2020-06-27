أحمد حاتم يوجه هذه الحكمة لمتابعيه

السبت 27/يونيو/2020 - 07:28 م
احمد حاتم
احمد حاتم
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد حاتم جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد، على الصورة موجها نصيحة لمتابعيه قائلًا:"مشيت ضرب الثقل وتحب ذاتك ، ما تدري أنه للمهالك يؤذيك ، غزك جمالك يا خسارة حلاتك ، ما تدري إن ما فير طبعك يحليك ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم، فيلم "الغسالة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هنا الزاهد، ولم يتم عرض الفيلم حى الآن بالسينمات.

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