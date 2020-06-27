محامي محمد الشرنوبي يعلق على وقف تنفيذ قرار المهن الموسيقية ضد موكله

السبت 27/يونيو/2020 - 07:22 م
الشرنوبي
الشرنوبي
نادين نجدي



علق حسين هلال محامي الفنان محمد الشرنوبي، على وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية ضد الشرنوبي.

وفي تصريحات صحفية قال المحامي :" تم الطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار النقابة بإيقاف محمد الشرنوبي عن العمل، وحيثيات الحكم قالت إنه يمتنع على نقابة المهن الموسيقية إصدار اي قرار او توقيع اي عقوبة ضد الشرنوبي لأن النقابة ليست مختصة، والمختص هي السلطة القضائية في دعوى مقامة في المحكمة الأقتصادية بين شرنوبي وسارة الطباخ".

وأستكمل حديثه قائلاً:" وفقا لحكم محكمة القضاء الأداري وللقانون والدستور ليس هناك اي جهة ادارية تستطيع ان تصدر قرار ضد الشرنوبي لا غرفة صناعة سينما ولا نقابة، لأن هنالك نزاع قائم في القضاء ومن المفترض ان تحترم النقابة هذا الحكم، وفي حال حدوث عكس ذلك سوف نتخذ اجراءات قانونية أخرى ضد النقابة لأنه ليس من المتصور أن يتم التطاول على حكم قضائي".



وأضاف قائلاً:" كما إنه وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالنقابة الداخلية أن تحمي أعضائها ضد أي مشكلات، لكني ألاحظ ان نقابة المهن الموسيقية دائما ما تتخذ الصف المعارض لأعضائها لصالح الغير، والأمثلى على ذلك كثيرة منها شيرين مثلا.

تابع حديثه قائلًا :"الفنان هاني شاكر محترم وقدير كفنان وكنقيب لكن اتمنى ان يهتم قليلا بالامور الأدارية في النقابة لأن ما يحدث أعتقد إنه بدون علمه أو إنه يعتمد على بعض الأشخاص الذين بتصرفاتهم من الممكن ان يجعلوا الرأي العام يتخذ فكرة سيئه عنه كنقيب وكفنان أيضًا".

وفي نهاية حديثه قال:"الشرنوبي لم يرفع قضية تعويض على القرار الأول الذي تم وقف تنفيذه، لذلك في حالة صدور قرار جديد من النقابة مخالف للدستور والقانون سوف يكون هنالك قضايا تعويض عن القرار الأول وعن أي قرار أخر جديد إذا صدر ضد القانون والذي سوف يتحمل هذا هو الفنان هاني شاكر، كنقيب لأن هذا شوف يعد عدم إحترام لقرارات قضائية".

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