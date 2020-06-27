صربيا.. إصابة رئيسة البرلمان بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وكالة "تاينوج"، السبت، عن إصابة رئيسة البرلمان الصربي مايا غويكوفيتش (البالغة من العمر 57 عاما)، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الوكالة: أن "غويكوفيتش" تعاني من التهاب رئوي، وهي ترقد في مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج هناك.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، أصيب بعدوى فيروس كورونا، وخلال ذلك لم تظهر على الوزير أية أعراض للمرض، وهو في وضع صحي جيد، ويتواجد حاليا في عزلة ذاتية.

وكان ينوي وزير الدفاع الصربي المشاركة في احتفالات عيد النصر في موسكو، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب المرض.

ووفقا للمعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في صربيا 13792 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 267 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,984 مليون إصابة، بينهم أكثر من 498 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,406 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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