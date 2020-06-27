تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

السبت 27/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يسعى مسئولو نادي الزمالك للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المصري في الموسم الحالي، وهو محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي.


وقام مسؤولو الزمالك، باقتراح صفقة تبادلية على نظيره المصري لضم وادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وجاء اقتراح الزمالك بنقل الثنائى كريم بامبو ومحمد عنتر، إلى النادى المصرى فى صفقة تبادلية مع الفريق البورسعيدى لتسهيل انتقال محمود وادى مهاجم الفريق للقلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

 

ويأمل الزمالك فى الحصول على موافقة المصرى والوصول للمقابل المادى بعد أن عرض الفريق البورسعيدى الحصول على 1.5 مليون دولار لبيع اللاعب فيما يرغب الأبيض فى تقليص المقابل المادى.

 

وطلب كارتيرون ضم وادي لتدعيم الهجوم، خاصة مع الاستقرار على رحيل الكونغولى كاسونجو كابونجو الموسم المقبل، بجانب غموض موقف عمر السعيد وعدم وجود بديل لمصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد.

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