التفاصيل الكاملة لصفقة توريد كمامات قماش بسعر رمزي للتموين

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إتاحة كمامات قماش علي بطاقات التموين بسعر رمزي لخدمة محدوي الدخل، لحماية صحتهم من فيروس كورونا، وتسعى الوزارة لاختيار أحد شركات الصناعة لتوريد هذه الكمامات.





تعقد الشركات التي تورد كمامات القماش لوزارة التموين، اجتماعا غدا الأحد، مع الهيئة العامة للشراء الموحد بوزارة التموين، لمعرفة الكميات التى يتم توريدها تمهيدا لطرحها للمواطنين من خلال بطاقات التموين، وتضع الوزارة آليات التوزيع طبقا لعدد الكمامات.





كمامات القماش





تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهود مع الهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش، ويتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.5 - 10 جنيه، حيث تسعى الوزارة للحصول علي 40 مليون كمامة قماشية.





تبذل الوزارة جهودا لجعل سعر الكمامة أقل من الأسعار العادية فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين بعد انتهاء هيئة الشراء الموحد من التعاقد على الكمامات وتوريدها لوزارة التموين، تعلن الوزارة عن الأسعار المقررة للكمامات.





8 شركات





يبذل الدكتور على المصيلحى وزير التموين جهد كبير لتوفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين، حتي تصبح بأسعار أقل من الأسواق ضمن جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية.





يكون طرح الكمامات على البطاقات اختيارى للمواطن، ويستهدف توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية من الجهات المعنية، وتقدمت الشركات والمصانع المنتجة للكمامات القماشية بطلبات للهيئة العامة للشراء الموحد لتوريد الكمامات طبقا للمواصفات القياسية من الجهات المعنية.





ومن المتوقع، اختيار 8 شركات من تقدموا لدراسة عروضهم ماليا وفنيا ثم توريد الكمامات لوزارة التموين لصرفها على بطاقات التموينية خلال أيام.





دراسة مقارنة





يقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة من أجل توفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار أقل من الاسواق بجانب جهود الوزارة فى توفير كافة السلع الأساسية،حيث أعلنت الوزارة عن طرح الكمامات على البطاقات اختياريا للمواطن، وتستهدف الوزارة توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.





قال الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، يجرى التفاوض والدراسة مع كافة الجهات للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات للوصول للمواصفات ذو جودة وسعر مناسب، وتبادر الوزارة بإعلان عن كافة الإجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات علي بطاقات تموين وسعرها





كان مجلس الوزراء، أصدر أمر بقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع شراء 40 مليون كمامة قماش واقية بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.





منافذ البيع





تقوم وزارة التموين باتخاذ الإجراءات لتوفير 40 مليون كمامة قماشية واقية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لاتاحتها للمواطنين من خلال منافذها في جميع أنحاء الجمهورية طبقا لقاعدة بيانات البطاقات التموينية لتسهيل حصول المواطنين عليها.





على أن تورد الكمامات على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو، وتورد باقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، لن يتجاوز سعر الكمامة فى الأسواق بنفس المنتج 20 جنيه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات، وتوفيرها لوزارة التموين ويتم الإعلان عن الأسعار المقررة.



