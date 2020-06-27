سميرة سعيد تغازل جمهورها مع حيواناتها الأليفة

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نشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"



وكانت في الصورة ترتدي تيشرت أسود، بنطلون جينز وجاكيت جينز وقبعة سوداء وتصطحب معها كلبين.





حازت الصورة على اعجاب الكثير وعلق الجمهور قائلاً:" ايه القمر والجمال ده" ، وقال معجب آخر:" مساء الجمال عليكي "وكتب آخر:"قمر بيتصور"





يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.



تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.



