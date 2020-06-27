نستعرض قائمة هدافي القناة بالقسم الثاني

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خاض فريق القناة سبعه عشر مباراة ، في الموسم الحالي ، بدورى القسم الثاني، حيث يحتل المركز السابع بالمجموعة الثانية - مجموعة القاهرة والقناة - خلال منافسات الموسم الحالي.



ويملك القناة، 22 نقطة، بفارق 10 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر، وسجل لاعبيه 14 هدف خلال مشوار الفريق حتى الجولة السابعة عشر.



ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق القناة خلال 17 جولة بالقسم الثاني، إذا تمكن 8 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :



1- شريف أشرف 5 أهداف منهم هدفين في مرمى كوكاكولا وهدف في جمهورية شبين والزرقا وضربة جزاء في سيراميكا .

2- على شوقى 3 أهداف في الزرقا والنجوم والنصر.

3- أحمد مصطفى لالا هدف في المريخ.

4- إسلام نبيل هدف من ضربة جزاء في الزرقا.

5- حسام عبد الواحد هدف في النصر.

6-محمد يسري هدف في كوكاكولا.

7- علاء البدري هدف في المريخ.

8- إسلام زيادة هدف في سيراميكا .



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط



