ريهام أيمن لزوجها شريف رمزي: "أنت تجعل قلبي لا مثيل له"

السبت 27/يونيو/2020 - 06:54 م
شريف رمزي
شريف رمزي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت يالصورة بإطلالة كاچول مرتدية شميز أسود ونسقت معه بنطلون بيچ ونظارة شمس وذلك برفقة زوجها شريف رمزي وعلقت قائله : أنت تجعل قلبي سعيدا لا مثيل له.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن، الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

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