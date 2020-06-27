خالد سرحان يرد على يوسف الشريف: "مش انت بس اللي محترم"

السبت 27/يونيو/2020 - 06:53 م
خالد سرحان
خالد سرحان
روان هيثم
نشر الفنان خالد سرحان صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر خالد سرحان بهذه الصورة معلقًا على تصريح للفنان يوسف الشريف خلال لقائه أمس مع الإعلامي رامي رضوان قائلاً: "اعترض على تصريح الزميل المحترم حاجة زي دي خليها بينك وبين نفسك لأن ممكن جدًا تسيئ لزملائك، وتتفهم بكذا معنى".

وتابع: "وممكن تبان أنه تصريح الهدف منه الاثاره انت فنان أكبر من كده بكتير المفروض ميفوتكش الحاجات دي
وزملائك محترمين علي فكره مش أنت بس المحترم".

يذكر أن آخر أعمال خالد سرحان مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" الذي كان يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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