حكاية أغنية.. "يا واحشني رد عليا" عُرفت بصوت محرم فؤاد.. وسر بكاء فريد الأطرش المستمر عليها

السبت 27/يونيو/2020 - 06:51 م
محرم فؤاد
محرم فؤاد
ريهام كمال

حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى رحيل المطرب الكبير محرم فؤاد، وواحدة من أغنياته "يا واحشني رد عليا".

بدأت الحكاية عندما قام ملك العود فريد الأطرش، بتلحين الأغنية وقرر غنائها بنفسه بالفعل فقد بدأ يؤديها في بعض الجلسات الخاصة، لكنه كان دومًا يبكي بمرارة حين يصل إلى المقطع الثالث في الأغنية.

وتقول كلماتها "الليل شافني وحدية خدني في حضنه وسهرني، ونجومه بقيت حواليه تحكي لي وتفكرني، بتفكرني بلياليك بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعنيك بتشوقني لكلامك".

كان السبب وراء بكائه هو أن هذا المقطع كان يذكره بشقيقته الراحلة المطربة أسمهان، لذلك وحين كان فريد يؤدي الأغنية في إحدى الجلسات الخاصة في منزله بحضور المخرج عز الدين ذو الفقار، والمطرب محرم فؤاد، اقترح هذا الأخير عليه أن يؤدي هو الأغنية بدلًا عنه.

اقتنع فريد بالفكرة وهذا ما كان فتعرف الجمهور إلى الأغنية بصوت محرم فؤاد، بدلًا من فريد الأطرش في أحداث فيلم "سلاسل من حرير".

شكل رحيل الفنانة أسمهان، عام 1943 صدمة كبيرة لمحبيها وأسرتها ولا سيما لشقيقها وتوأم روحها فريد الأطرش، الذي لم يتعاف من هذه الصدمة طيلة حياته وظل دائمًا يذكر مرارة شقيقته الراحلة.

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