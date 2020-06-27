تعرّف على أرقام وحصاد وهدّافي كوكاكولا بالقسم الثاني

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يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، في المركز العاشر، قبل توقف الموسم الحالي ، بسبب فيروس كورونا.



ويملك الفريق في رصيده، 18 نقطة، حتى الجولة السابعة عشر، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق كوكاكولا بالقسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعب من تسجيل الأهداف .



قائمة هدافي كوكاكولا بدوري القسم الثاني :



1- أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر.

2- أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة.

3- صلاح حلاوه هاتريك في المريخ.

4- محمد ناجي جدو هدف في النصر.

5- محمد علاء لالا هدف في النجوم.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط