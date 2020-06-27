تعرّف على أرقام وحصاد وهدّافي كوكاكولا بالقسم الثاني
السبت 27/يونيو/2020 - 06:38 م
رأفت أمين
يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، في المركز العاشر، قبل توقف الموسم الحالي ، بسبب فيروس كورونا.
ويملك الفريق في رصيده، 18 نقطة، حتى الجولة السابعة عشر، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق كوكاكولا بالقسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعب من تسجيل الأهداف .
قائمة هدافي كوكاكولا بدوري القسم الثاني :
1- أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر.
2- أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة.
3- صلاح حلاوه هاتريك في المريخ.
4- محمد ناجي جدو هدف في النصر.
5- محمد علاء لالا هدف في النجوم.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
ويملك الفريق في رصيده، 18 نقطة، حتى الجولة السابعة عشر، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق كوكاكولا بالقسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعب من تسجيل الأهداف .
قائمة هدافي كوكاكولا بدوري القسم الثاني :
1- أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر.
2- أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة.
3- صلاح حلاوه هاتريك في المريخ.
4- محمد ناجي جدو هدف في النصر.
5- محمد علاء لالا هدف في النجوم.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط