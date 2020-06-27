تعرّف على أرقام وحصاد وهدّافي كوكاكولا بالقسم الثاني

السبت 27/يونيو/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، في المركز العاشر، قبل توقف الموسم الحالي ، بسبب فيروس كورونا.

ويملك الفريق في رصيده، 18 نقطة، حتى الجولة السابعة عشر، ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق كوكاكولا بالقسم الثاني، إذا تمكن 5 لاعب من تسجيل الأهداف .

قائمة هدافي كوكاكولا بدوري القسم الثاني :

1- أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر.
2- أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة.
3- صلاح حلاوه هاتريك في المريخ.
4- محمد ناجي جدو هدف في النصر.
5- محمد علاء لالا هدف في النجوم.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط

أخبار تهمك

صفقة الـ 35 مليون جنيه.. الزمالك في مأزق بسبب خليفة طارق حامد

منذ ساعة

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك والمصري

منذ نصف ساعة

غضب في اتحاد الكرة بعد قرار رئيس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير شديد اللهجة من الحكومة قبل رفع الحظر

منذ حوالي 17 ساعة

المقاولون يصدم الأهلي ويصر على شرطه النهائي لبيع طاهر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

فايلر يطرد نجم الأهلي من التدريبات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار جديد من رئيس الزمالك.. تعرف عليه

منذ أقل من نصف ساعة

"الصيادلة" توجه تحذيرا للمصريين بعد عودة الحياة لطبيعتها

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من وزارة التعليم بشأن تعديلات امتحان اللغة الإنجليزية

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

عاجل.. إثيوبيا تنقلب على اتفاق تأجيل ملء سد النهضة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الهارب معروض على الزمالك

04:58 م

أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

02:26 م

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

06:00 م

إكرامي يصدم الأهلي في صفقة الموسم المنتظرة

03:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!