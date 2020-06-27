صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إجراء ولادة طفلة لسيدة إشتباة كورونا حوالي ٣٧ أسبوع في قسم النساء والولادة بمستشفى ميت غمر.

وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن فريق العمل تمثل في الدكتور حمادة عبدالعزيز عبد المعطى رئيس القسم
اخصائي التخدير الدكتور أحمد رشدى نائب المدير، الدكتورة أمنية رئيس مكافحة العدوى والطقم المرافق لها وطقم التمريض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)
صحة الدقهلية تعلن إجراء ولادة طفلة لسيدة اشتباه كورونا (صور)

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