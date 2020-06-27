صفقة الـ 35 مليون جنيه.. الزمالك في مأزق بسبب خليفة طارق حامد

السبت 27/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر

طلب نادي وادي دجلة مبلغ ضخم للموافقة على انضمام أحد نجوم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق، ومن أجل أن يكون البديل المُناسب لطارق حامد نجم القلعة البيضاء.

وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.

وحدد وادي دجلة الحصول مبلغ 35 مليون جنية للموافقة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيحاول نادي الزمالك التفاوض بشكل مكثف مع مسئولو دجلة خلال الأيام القادمة لتخفيض المبلغ المطلوب قليلا وحسم الصفقة.

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وادي دجلة عبد العاطي دجلة حسم الصفقة الزمالك

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