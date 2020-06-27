صفقة الـ 35 مليون جنيه.. الزمالك في مأزق بسبب خليفة طارق حامد
السبت 27/يونيو/2020 - 06:30 م
طلب نادي وادي دجلة مبلغ ضخم للموافقة على انضمام أحد نجوم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق، ومن أجل أن يكون البديل المُناسب لطارق حامد نجم القلعة البيضاء.
وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع محمد عبد العاطي منذ فترة وذلك بعد أن أبدى اللاعب موافقته على اللعب للفريق ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ ليعود النادي من جديد لفتح باب التفاوض لضمه حاليا.
وحدد وادي دجلة الحصول مبلغ 35 مليون جنية للموافقة على انتقال عبد العاطي إلى صفوف الزمالك وهو ما يراه مسئولو القلعة البيضاء مبلغ ضخم في الوقت الحالي في ظل مرور النادي بأزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وسيحاول نادي الزمالك التفاوض بشكل مكثف مع مسئولو دجلة خلال الأيام القادمة لتخفيض المبلغ المطلوب قليلا وحسم الصفقة.
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