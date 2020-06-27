محمد علي رزق برفقة مريم السكري من رحلتهم الصيفية بجمصة

السبت 27/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان محمد علي رزق ، محبيه وجمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد بالفيديو من رحلتهم الصيفية بجمصة وعلق علي الفيديو قائلاً : رحلة جمصة 2020.

وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال محمد علي رزق والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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