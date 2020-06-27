يوسف الشريف يرد على المواقع الإخبارية: "لازم نفترض حسن النية"

السبت 27/يونيو/2020 - 06:43 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
غرد الفنان يوسف الشريف ردًا على ما تراوج أمس عن جملة المشاهد الساخنة بعد لقائه مع الاعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

حيث كتب يوسف الشريف قائلاً: " ‏😂مش عارف ازاي كلمة(المشاهد الساخنه)اتحولت ل(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش اي علاقه بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً و تخيل ان كل الدوشه دي بسبب تصريح من حساب مزور.كذبوا الكذبه وصدقوها".

وغرد رامي رضوان أيضًا قائلاً: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس..انه قال"اضع بنود في عقود اعمالي لرفض ملامسة النساء"، والحقيقة ان سياق الكلام كان عن رفضه "للمشاهد الساخنة"في أعماله ووضح ما يعنيه في الحوار..كما هو واضح فالفيديو".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة "النهاية"
تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال "النهاية"
شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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