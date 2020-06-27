فودافون واتصالات وأورنج يتنافسون على رخصتي محمول بإثيوبيا

كشفت هيئة الاتصالات الأثيوبية عن تقدمت العديد من شركات الاتصالات العالمية للحصول على رخصة للاتصالات ضمن مناقصة عامة طرحتها الدولة لشراء رخصتي محمول.

وبلغ إجمالي عدد العروض المقدمة من الشركات والتحالفات العالمية لشراء رخصتي الاتصالات بإثيوبيا نحو 12 عرض، شملت 9 عروض من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، وعرضين من شركات خارج قطاع الأتصالات، وعرض آخر غير مكتمل.

وجاءت العروض من عدد كبير من الشركات الاتصالات التي تعمل في العديد من الدول حول العالم من ضمنهم اتصالات الإماراتية و شركة الاتصالات السعودية STC، و اورانج الفرنسية، وتحالف يضم شركات (كونسورتيوم يضم فودافون وفوداكوم وسفاري كوم).

وسيفتح إصدار التراخيص أحد آخر أسواق الاتصالات حول العالم المغلقة أمام شركات اتصالات القطاع الخاص، و التي يبلغ اجمالي حجم المستخدمون لشيكات الاتصالات به 110 مليون نسمة.