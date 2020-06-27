بنى سويف يتمسك باستكمال المظاليم.. والتليفونات يطالب بمراعاة ظروف الأندية

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تمسك نادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى باستكمال المسابقة المتوقفة بسبب فيروس كورونا، وتحقيق تكافؤ الفرص، وذلك في بيان رسمي.



فيما طالب مسوؤلى التليفونات بضرورة إسراع اللجنة الخماسية فى إصدار قرار لحسم الأمر ومراعاة ظروف الأندية .



فى البداية أكد المحاسب على محمد سليم ، رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى على تقديره لوجود الدكتور جمال محمد على باللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة .



وقال:" نتشرف بوجود شخصية صعيدية باللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة ولديها العديد من المهام خاصة فى ظل الاتفاق على إنشاء رابطة الأندية والتى ستكون خطوة محترمة ولها توصيفيها المالى والاداري، ومجلس إدارة مستقل، ومنتخب من الأندية".



وأضاف قائلا :" نرفض كلمة دعم الأندية ونحبذ أن يكون مسماها مستحقات واجب الالتزام بها من قبل اى مجلس إدارة ".



واختتم :" فوجئنا بتداول جدول المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى يتصدره البنك الاهلى تحت بند المواجهات المباشرة وهو الأمر المغلوط خاصة فى ظل كون بنى سويف المتصدر الحقيقى المجموعة ، ونحن مع تنفيذ سياسة الدولة فى عودة النشاك والمسابقات خاصة بالدورى الممتاز والقسم الثانى وارى أن أن اللجنة الخماسية تؤيد استكمال المسابقات ونادى بنى سويف يتمسك بمبدأ تكافؤ الفرص".



على الجانب الآخر قال المهندس أحمد سعد تمساح ، المشرف على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف : نتمنى التوفيق للجنة الخماسية فى إدارة الأزمة الحالية وباجتماع الأندية كان هناك ٩٠ ٪ من الأندية طالبت بعدم استكمال المسابقة خاصة فى ظل الظروف الحالية سواء بدنيا أو صحيا أو ماليا .



وأضاف :" فى الوقت ذاته جزئية تنفيذ آلية الصعود هى المشكلة التى واجهت الأندية بخلاف إلغاء الهبوط الذى اتفقت الأندية على تطبيقه ، ونحن ليس لدينا اى مشكلة فى تحديد الصاعدين للدورى الممتاز وتحقيق مبدأ الجدارة الرياضية ".



واتم تصريحات قائلًا :" اللجنة الخماسية لها حق اتخاذ القرارات دون الأضرار بمصلحة الأندية ونتمنى اصدار قرار سريع والتعادل مع الأندية فى ظل الظروف الحالية خاصة وأن المسابقة شابها العوار الفنى والإدارة بسبب تعديل اللائحة قبل بداية الموسم بأسبوع ".